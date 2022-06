TS – De Paul nella lista di Mourinho per la Roma: costi elevati

Il calciatore dell'Atletico Madrid, è stato accostato all'Inter nelle scorse settimane e sarebbe un pallino di Mourinho

Nelle scorse settimane Rodrigo De Paul era stato accostato all'Interdai media spagnoli. Oggi si torna a parlare del giocatore dell'Atletico Madrid ma in chiave Roma. TuttoSport parla del giocatore ex Udinese come di un giocatore che piacerebbe alla società giallorossa. Arrivato un anno fa nel club guidato da Simeone, costato 40 mln di euro, non ha fatto una grande stagione. Solo nella parte finale aveva trovato riscatto tanto da far pensare ad un AM convinto a dargli una chance in più, da quanto scrivevano i quotidiani spagnoli. Pare ora che il calciatore sia comunque finito pure nel mirino di Mourinho, questo almeno dice il giornale torinese.