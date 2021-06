Il Lione saluta Depay: “Ha fatto il suo tempo”. Ci sono anche Inter e Juve, ma in pole…

Il giocatore è pronto a dire addio al club francese: tre italiane osservano, ma in vantaggio c'è un club straniero.

È stato accostato anche all'Inter Memphis Depay. Il Lione oggi ha salutato l'attaccante, destinato a partire in questa finestra di mercato: "Memphis ha fatto il suo tempo. Il presidente (Aulas, ndr) ha fatto molti sforzi per prolungargli il contratto ed era disposto a fare anche più di quanto dovesse. Fra loro c’era una relazione di grande intimità. Credo che Memphis abbia fatto il suo tempo”. Le dichiarazioni del direttore sportivo del Lione Juninho Pernambucano suonano come un addio definitivo. Il giocatore è in scadenza al 30 giugno e poi sarà libero di scegliere il nuovo club.