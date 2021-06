Mercato, nome nuovo a zero. Il Giorno: “Piace Depay: l’Inter lo fa in questo caso”

L'olandese è in scadenza al 30 giugno con il Lione: si vocifera di un interesse dell'Inter, che ci andrebbe solo in un caso

E' un mercato in continua evoluzione quello in casa Inter, con il club nerazzurro che farà di tutto per trattenere i propri calciatori più importanti. Salvo Achraf Hakimi, che pare definitivamente essere il prescelto da sacrificare, il club nerazzurro ha intenzione di trattenere Lautaro Martinez, che con Romelu Lukaku forma una coppia praticamente unica in Europa. In caso di addio anche del Toro, però, secondo Il Giorno, Marotta e Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati: "Si vocifera di un interessamento anche per Depay, in scadenza col Lione e il cui ingaggio da 5 milioni rientrerebbe nei parametri nerazzurri. Operazione che l'Inter farà solo se partiranno effettivamente delle pedine importanti".