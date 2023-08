L’Inter è più forte o meno forte?

“Davanti è arrivato Arnautovic che è un punto interrogativo. Con le due perdite davanti non ci saranno più alcuni gol. Loro volevano un nome importante ma in questo periodo non si possono permettere un giocatore da 50-60 milioni. Per me qualcosina hanno perso nonostante abbiano rafforzato molto il centrocampo”.