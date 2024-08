L'Inter sta per definire l'operazione Palacios che andrà così a rinforzare il reparto difensivo

L'Inter sta per definire l'operazione Palacios che andrà così a rinforzare il reparto difensivo. A confermarlo è Gianluca Di Marzio che, durante Sky Calciomercato L'Originale esclude l'arrivo di un attaccante per i nerazzurri:

"Una speranza che non trova corrispondenza quella di un'eventuale altra punta all'Inter, questa è la linea del club, c'è ancora Arnautovic e c'è ancora Correa, l'Inter ha 5 giocatori in attacco. L'Inter farà il difensore, farà Palacios, giovane difensore in linea con i presupposti di Oaktree"