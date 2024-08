E' Tomas Palacios il profilo scelto dall'Inter per completare la difesa: Simone Inzaghi ha chiesto a gran voce un rinforzo in quel ruolo dopo l'infortunio di Buchanan in nazionale. E il club nerazzurro è al lavoro per l'affondo definitivo per il classe 2003 argentino: come riporta Sky, infatti, l'Inter ha presentato un'offerta da 6,5 milioni. Domani ci sarà un incontro con il ds dell'Independiente Rivadavia per portare avanti la trattativa e provare a sbloccarla definitivamente.