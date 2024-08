Marco Palma, osservatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche di Tomas Palacios , difensore classe 2003 di proprietà del Talleres per il quale i nerazzurri stanno imbastendo una trattativa:

"Lui è del 2003, difensore centrale molto alto ed è mancino. Difensore bravo nelle marcature, forte nell'anticipo e nel gioco aereo. Gioca nell'Independiente Rivadavia in prestito e sta andando bene. Non si è visto ancora tantissimo, ricorda Bastoni come caratteristiche, potrebbe crescere alle sue spalle perché è un profilo molto interessante", ha detto Palma.