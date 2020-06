Di Marzio: “La Juve farà di tutto per soffiare all’Inter Chiesa. Kumbulla? Marotta è defilato…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Gianni Di Marzio parla del futuro di Federico Chiesa e Marash Kumbulla. Entrambi i giocatori sono nel mirino di Inter e Juve. “Chiesa? So che la Juve farà di tutto per soffiare all’Inter il giocatore, perché punta a quel ruolo di alto a destra. Kumbulla? In effetti la Juve preme di più sul giocatore perché offrirebbe un contratto di 5 anni. E il giocatore spinge per questa soluzione. La trattativa dell’Inter la sta conducendo Ausilio, ma Marotta è defilato per entrare nel vivo a breve“.

(Tuttomercatoweb.com)