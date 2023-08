Di Marzio – OM, l’interesse per Correa è concreto: contatti con l’agente. C’è pure il Cagliari

Anche Gianluca Di Marzio conferma la pista Olympique Marsiglia per Joaquin Correa: l'interesse dei francesi è concreto

Anche Gianluca Di Marzio conferma la pista Olympique Marsiglia per Joaquin Correa . L'esperto di mercato di Sky Sport riferisce di un interesse concreto del club francese nei confronti dell'attaccante argentino dell'Inter, così come riferito anche da Fabrizio Romano.

In alternativa, scrive Di Marzio, c'è anche una pista in Serie A che porta a Cagliari:

"Olympique Marsiglia, interesse concreto per Correa: contatti tra l'OM e l'agente, non ancora tra club. C'è anche l'interessamento del Cagliari, ma il giocatore non è entusiasta".