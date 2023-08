FCIN1908 / Correa, anche Inzaghi ormai convinto: non ha senso restare insieme. Gli scenari

La sensazione è che la storia (non felicissima) tra Joaquin Correa e l'Inter stia scivolando ai titoli di coda. Beppe Marotta ne ha parlato in maniera onesta e aperta in questi giorni. "Correa vuole spazio e non siamo indifferenti a questo. Non manteniamo i giocatori per forza, Ausilio sta ragionando con lui. Se decide di andare via, cercheremo di accontentarlo. Sanchez è andato via a malincuore e ha mandato segnali di ritorno, questo è vero ed è positivo", ha spiegato il dirigente nerazzurro. Per la prima volta anche il Tucu sembra pensare al suo futuro lontano dall'Inter.