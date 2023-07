Dietrofront Lukaku. Gazzetta: “Ha comunicato a Pochettino che lunedì sarà in ritiro”

Lukaku resta in attesa, anche perché non sarà convocato per la tournée negli USA del Chelsea insieme ad altri indesiderati come Aubameyang e Ziyech: "Saltato l’affare con l’Inter quando sembrava chiuso, il Chelsea aspetta che qualcuno si faccia avanti per Lukaku. La Juve ha offerto 40 milioni, bonus compresi, ma con la clausola di vendere Vlahovic entro il 4 agosto, attaccante su cui i Blues avevano fatto un pensierino ma che non convince fino in fondo. Resta la pista araba, con l’offerta superiore a 40 milioni, ma Lukaku sembra continuare a non gradirla. Al Chelsea non resta che aspettare. E a Lukaku non rimane che presentarsi a Cobham e ricominciare ad allenarsi. Da solo o quasi", chiosa la Rosea.