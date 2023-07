GdS – Ledure e Roc Nation, ecco da dove nasce il ‘dualismo’. E ora decide Lukaku

"Il doppio binario, un avvocato per gli aspetti legali e un’agenzia per quelli commerciali, aveva funzionato quando un anno fa per l’approdo all’Inter erano stati determinanti i buoni uffici ai massimi livelli tra Roc Nation, e in particolare tra il suo fondatore Jay Z, e il Chelsea, e in particolare il proprietario Todd Boehly. Lo stesso fertile asse nel cui alveo si è mossa ancora la mediazione dell’agenzia americana per l’uscita dai Blues. Lavorando per la destinazione Inter, mentre Ledure giocava da settimane su altri tavoli con altre destinazioni in mente, a scopo negoziale o magari anche per andare fino in fondo: Aston Villa, Milan, Juventus. Materializzando il caos sulla sponda Lukaku che ha portato alla confusione di queste ore. Che può dirimere solo il belga. Uno che in carriera non si è fatto problemi a cambiare rappresentante quando ne ha sentito il bisogno, da Raiola a Pastorello fino a Roc Nation. Ma vale anche per Ledure", chiosa il quotidiano.