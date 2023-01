Difesa Inter, obiettivo 23-24 già chiaro: “Assalto rimandato, tentativo sicuro in estate”

"In viale della Liberazione anche nelle ultime ore hanno riprovato a sondare il terreno per il portoghese del Lille, ma è considerato in questo momento incedibile se non per cifre fuori dalla portata (30 milioni). Un tentativo per Djalo’ sarà fatto la prossima estate. Non è in vendita adesso neppure Todibo del Nizza, altro nome che però non uscirà dai taccuini nerazzurri. Per questo l’Inter non vuole vincolarsi con altre operazioni onerose in questa sessione: di Todibo e Djalo’ sentiremo ancora parlare".