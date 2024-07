"Il grande ostacolo, però, è il prezzo, oltre alla necessità di chiudere in anticipo il prestito all’Internacional. Nel suo contratto, infatti, esiste una clausola di uscita che ammonta a ben 26 milioni di euro. Lo Zenit chiede qualcosa di meno, ovvero una ventina di milioni, ma, almeno per il momento, non prende in considerazione il prestito. Se nulla cambia, è difficile che l’Inter possa pensarci concretamente. Di sicuro, però, non è stato scartato", la chiosa del CorSport.