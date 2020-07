Inter, discorsi avviati per l’esterno mancino. “C’è già il sì del giocatore, colpo da 20 milioni”

Oltre al centrocampo, anche gli esterni subiranno una grossa rivoluzione nella prossima sessione di mercato. A sinistra Young è confermato, mentre Biraghi tornerà probabilmente a Firenze. Ecco quindi che l’Inter sta lavorando per regalare ad Antonio Conte un colpo di livello in quella fascia, come scrive La Gazzetta dello Sport: “Conte a gennaio aveva indicato il nome di Marcos Alonso, salvo poi suggerire lui stesso la virata su Young. Ma oggi il focus è soprattutto su Emerson Palmieri, per il quale i discorsi sono già avviati: l’Inter ha in mano il sì dell’esterno, servono 20 milioni per convincere il club inglese“.