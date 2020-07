Messaggero – Emerson, base di accordo Inter-Chelsea: cifre e tempi. In mezzo Tonali e uno tra…

Continua il lavoro dell’Inter sul mercato per rinforzare l’organico e renderlo competitivo in vista della prossima stagione. Uno dei tasselli che Antonio Conte ha chiesto di rinforzare è quello dell’esterno mancino e il club nerazzurro sta facendo grandi passi avanti per Emerson Palmieri. L’operazione sarebbe infatti molto bene impostata, come scrive Il Messaggero.

“L’Inter ha intensificato i contatti con il Chelsea per il terzino italo-brasiliano richiesto dal tecnico Conte. E i segnali sono positivi: i due club avrebbero raggiunto una piattaforma d’accordo sui 25 milioni di euro, tra prestito ed obbligo di riscatto. Gli intermediari sono al lavoro per chiudere entro breve l’affare. L’ex esterno della Roma, da parte sua, ha già dato il suo assenso: a Londra è ormai considerato un ex e non vede l’ora di rientrare in Italia”.

Sarà rinforzato anche il centrocampo, secondo quanto risulta sempre al quotidiano romano: “L’obiettivo dell’ad Marotta è quello di rafforzare il centrocampo con Tonali e uno tra Allan e Kessie. Quest’ultimo potrebbe rientrare in uno scambio, magari con Gagliardini o Vecino: entrambi sono sulla lista dei possibili partenti e alla ricerca di una nuova squadra“, si legge.