Josh Doig, nei mesi scorsi accostato anche all’Inter, è pronto a lasciare il Verona e la Serie A. Come riportato da Sky Sport, è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Marsiglia per 6 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. L’operazione tra le parti è ormai in chiusura.