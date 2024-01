Moretto: “Zielinski può finire ai margini nel Napoli. Mi risulta che l’Inter…”

Al canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato anche del futuro di Piotr Zielinski. Ecco le ultimissime in chiave Inter e non soltanto: “Può finire ai margini, già si percepisce, il Napoli non crede più al suo rinnovo di contratto. Zielinski-Inter lo dissi già a ottobre, avevo segnali in questa direzione, i nerazzurri sono sempre molto attenti ai giocatori a 0 e da febbraio in poi il club può fare un tentativo serio per bloccare Zielinski. Al momento non ci sono le firme”, le parole di Moretto.