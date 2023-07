Sky – Dopo Onana c’è Sommer. Trubin? L’Inter non vuole spendere più di questa cifra

Si sta discutendo degli ultimi dettagli, poi André Onana sarà libero di volare in Inghilterra e iniziare la sua nuova avventura con il Manchester United

Per l'Inter, a quel punto, sarà il momento di trovare il degno erede del camerunense, tra i grandi protagonisti di questa stagione. Secondo quanto riporta Sky, il primo nome che arriverà in nerazzurro sarà quello di Sommer, per esperienza e costi più contenuti. Dopodiché, sarà la volta di Anatolyi Trubin, il nome giovane scelto da Marotta e Ausilio.