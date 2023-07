Inter, Onana dà il via all’effetto domino: in arrivo Sommer, assalto a Trubin

Il portiere camerunense è in partenza, destinazione Manchester United: la strategia dei nerazzurri per il futuro

Il Giornale fa il punto sulla trattativa: "Chiamatelo effetto domino. La cessione di André Onana al Manchester United per 55 milioni può sbloccare il mercato in entrata dell'Inter. Ieri c'è stata la conference call tra i due club in cui sono state gettate le basi dell'intesa definitiva. Una maratona arrivata all'ultimo chilometro, col traguardo da tagliare oggi. Intesa totale anche tra il calciatore camerunense e i Red Devils per un contratto quinquennale, col portiere che guadagnerà 7 milioni a stagione".