Inter, chi per il dopo Skriniar? “Non solo Scalvini e Smalling, c’è un altro nome in Serie A”

Appresa la volontà di Milan Skriniar di non voler rinnovare il contratto, l'Inter è già alla ricerca del difensore che dovrà prenderne il posto in rosa

Appresa la volontà di Milan Skriniar di non voler rinnovare il contratto, l'Inter è già alla ricerca del difensore che dovrà prenderne il posto in rosa. Oltre a Scalvini e Smalling, i nerazzurri starebbero guardando anche a un altro profilo della Serie A, ovvero Perr Schuurs del Torino:

"Dopo aver visto sfumare il colpo Bremer l'Inter guarda ancora in casa Torino. Piace Perr Schuurs, difensore centrale di piede destro cresciuto nell'Ajax classe 1999, ma che nelle idea di Urbano Cairo rappresenta già un progetto di plusvalenza da 30 milioni. Tanti per l’Inter, almeno per ora. In realtà il nome che più piace all'Inter è quello di Giorgio Scalvini, classe 2003 esploso con l'Atalanta duttile sia da centrale difensivo che da centrocampista all'occorrenza. I contatti con il club bergamasco ci sono stati e hanno portato alla richiesta di non meno di 40 milioni di valutazione, ma trattabili con l'inserimento del cartellino di uno dei talenti interisti (piace molto Fabbian). L'alternativa sicuramente più economica è invece quella di Chris Smalling che è in scadenza a fine stagione con la Roma".