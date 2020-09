Inter, dopo Vidal le uscite. Si ascoltano offerte per tutti. “Solo 4 certi di restare: i nomi”

Dopo l’arrivo di Arturo Vidal, ormai imminente, l’Inter si concentrerà sulle cessioni, per finanziare i colpi in entrata della seconda parte di mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tolti i nuovi arrivi Hakimi e Kolarov, i nerazzurri ascolteranno offerte praticamente per tutti i componenti della rosa, eccezion fatta per quattro nomi:

“Il resto del puzzle è storia nota: Conte ha chiesto Kanté, la società ritiene al momento impossibile concretizzare un affondo con il Chelsea. Il focus è tutto sulle cessioni. L’Inter è disposta ad ascoltare offerte praticamente per tutti i suoi giocatori, eccezion fatta per Bastoni, Lukaku Barella e De Vrij“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)