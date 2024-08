"Gli ultimi mercati interisti sono stati complesse e mirabili opere di microingegneria, tra colpi a zero e investimenti azzeccati. Eppure qualcosa è andato storto, soprattutto negli attaccanti di “supporto”. Nel 2021 Simone Inzaghi volle un fedelissimo dalla Lazio. Dopo tre stagioni (e oltre 50 milioni spesi tra cartellini e stipendi al lordo) si può ben dire che la scelta di Joaquin Correa non abbia pagato. Il talento del Tucu si è attivato a intermittenza anche per problemi fisici fino all’ultimo prestito della scorsa stagione a Marsiglia. Al momento ci sono pochi sbocchi in uscita e l’ammortamento residuo da 8,5 milioni rende difficile la rescissione", scrive La Gazzetta dello Sport.