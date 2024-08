"Lautaro e Thuram sono stati costretti agli straordinari nella passata stagione, per questo Taremi, con 5 gol in 3 amichevoli, sembrava aver risolto questo problema. Le prestazioni di Arnautovic e Correa dimostrano che dietro ai tre big c'è il vuoto o quasi", chiosa Mediaset. L'Inter dovrà ragionare proprio sul reparto offensivo anche se un eventuale colpo in entrata potrebbe esserci solo in caso di partenza proprio di Arnautovic e Correa.