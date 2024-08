Inter, ora a Inzaghi serve la quinta punta. Arnautovic, i dubbi rimangono

"Certo, in futuro ci sarà la “Thu-La”, ma il solito dilemma che ha accompagnato le ultime stagioni dell’Inter rischia di riproporsi: cosa succederà se si farà male uno dei tre big? In fondo il passato insegna, visti gli infortuni che hanno tolto dai giochi nel corso delle ultime annate Sanchez, Correa, Lukaku e Arnautovic. Già, l’austriaco. Ieri è tornato, pochi allenamenti nelle gambe e dunque poca brillantezza, ma i dubbi sul suo rendimento rimangono", sottolinea Tuttosport.

"E quindi cosa fare? Restare così, con quattro elementi e il punto di domanda su Arnautovic o cercare quella quinta punta che farebbe tanto comodo - e piacere - a Inzaghi? Di certo il quinto attaccante non potrà essere uno dei due scesi in campo dall’inizio ieri sera, Salcedo (destinato ad andare via) e Correa. L’argentino per l’ennesima volta ha deluso, la sensazione è che sia lui per primo a non crederci più".