Lukaku si gioca l’Inter in pochi mesi: già pronte le 2 alternative sul mercato

“ L’Inter attende segnali e nel frattempo riflette . E non è un mistero che si stia già guardando intorno, per cercare eventuali alternative in attacco. Marcus Thuram era la prima scelta per il post Lukaku nel 2021, ma un brutto infortunio fece saltare l’operazione. Ora il francese è a scadenza col Mönchengladbach e deciderà il suo futuro entro fine mese: l’Inter ha avanzato la sua offerta, ma il Bayern è avanti.

E poi c’è Firmino, che non ha ancora rinnovato col Liverpool e che avrebbe tutti i requisiti per essere da Inter. Contatti avviati, ma trattativa non semplice. I dirigenti nerazzurri ballano su più tavoli, in attesa di un segnale forte da Lukaku. Che ha poco più di tre mesi per riprendersi l’Inter e il tempo perduto”, si legge.