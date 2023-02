GdS svela: “L’Inter è convinta di avere tra le mani questo futuro campione”

“Tolto Romelu Lukaku, Kristjan Asllani è stato l'investimento più pesante del calciomercato nerazzurro e già questo dato testimonia la volontà di bruciare la concorrenza per assicurarsi il regista del futuro. In viale della Liberazione c'è la convinzione di avere tra le mani un futuro campione, ma per mettere la sua carriera sui binari giusti c'è bisogno di più spazio. Per entrare in pista a massima velocità serve una corsia d'accelerazione meno trafficata”, si legge.