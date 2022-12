Tre big d’Europa su Dumfries, l’Inter piomba su Mazraoui: c’è un alleato a sorpresa

L'ottimo Mondiale disputato da Denzel Dumfries potrebbe aprire nuovi scenari di mercato già a gennaio. A riportarlo è infatti La Gazzetta dello Sport che conferma come Cehlsea e United "si interrogano sulla possibilità di anticipare già a gennaio l’assalto all’esterno olandese, autore di un gol e due assist negli ottavi di finale vinti dall’Olanda contro gli Stati Uniti. I paletti sono già stati messi da tempo: l’Inter non prenderà in considerazione alcuna offerta inferiore ai 60 milioni e questo gli interlocutori inglesi lo sanno bene. Se qualcuno dovesse davvero farsi avanti già a gennaio, il club nerazzurro non si farà prendere in contropiede e per questo ha riaperto il dossier della fascia destra, rispolverando un nome presente nei file degli osservatori interisti da qualche anno: Noussair Mazraoui non è mai uscito dai radar dell’Inter e ora potrebbe prepotentemente tornare ad essere la prima scelta nerazzurra in caso di addio anticipato di Dumfries", spiega il quotidiano.