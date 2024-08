Nuovi rumors dall'Inghilterra su Denzel Dumfries , esterno dell'Inter di Simone Inzaghi tornato proprio nei giorni ad Appiano dopo le vacanze. Secondo The Athletic, infatti, l'ex PSV non intende discutere il rinnovo di contratto con l’Inter fino alla fine del mercato estivo .

Il 28enne aprirebbe a una partenza destinazione Manchester United, ma è una pista percorribile per il club inglese solo in caso di cessione di Wan Bissaka, che continua a rifiutare il West Ham. Il Man United, piuttosto che uno scambio con l’Inter con Dumfries stesso, preferirebbe la cessione di Wan Bissaka al West Ham, per acquistare poi il cartellino di Mazraoui.