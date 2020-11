Durante: “Lautaro? Simeone ci ripensò. Gabriel Jesus-Inter sfumata perché Mancini…”

Sabatino Durante, agente di mercato, ha parlato a Calciomercato.it svelando un doppio retroscena di mercato legato all’Inter: “Gabriel Jesus? Poteva venire all’Inter, ma Mancini non l’ha chiamato. Per questo ha scelto il Manchester City. Era uno dei più promettenti giocatori del Palmeiras. L’Inter era fortemente interessata, ma dissi ai nerazzurri di farlo chiamare da Mancini perché si tratta di un ragazzo molto sensibile. L’Inter non l’ha fatto, a differenza del Manchester City, con Guardiola che lo ha chiamato e lo ha convinto“.

Durante ha parlato anche del trasferimento di Lautaro Martinez in nerazzurro: “Lo aveva già comprato l’Atletico Madrid, ma Simeone tornò sui suoi passi. Preferì infatti una prima punta di peso e quindi il ritorno di Diego Costa. A quel punto capitò l’occasione all’Inter, che lo prese. Quale futuro per Lautaro? Credo resterà, anche perché Zanetti ha una grande influenza“.