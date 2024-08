A Roma continua a tenere banco il futuro dell'attaccante argentino. L'entourage in Italia per capire le intenzioni del club giallorosso

A Roma continua a tenere banco il futuro di Paulo Dybala . Il giocatore è intenzionato a restare nella Capitale, ma il club al momento sembra avere idee diverse. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’entourage del 30enne argentino è in Italia per capire i reali piani giallorossi.

"Il talento di Laguna Larga resterebbe solo con un ruolo centrale nel progetto De Rossi, e l’impressione è che non si vada in questa direzione", si legge sul quotidiano. Proprio alcune dichiarazioni del tecnico giallorosso, fanno capire che nella rosa tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile. "Quando mi è stato chiesto se ci fosse qualcuno assolutamente da tenere con le mani o i piedi legati a Roma io ho detto che non c’era".