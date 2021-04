Scambio Dybala-Icardi? CorSport: “Possibile incontro Wanda-Juve. E la quota all’Inter…”

Nelle ultime ore si è parlato con grande insistenza di un possibile ritorno di Mauro Icardi in Italia con la Juventus in pole

Nelle ultime ore si è parlato con grande insistenza di un possibile ritorno di Mauro Icardi in Italia con la Juventus in pole, tanto da pensare di poter offrire Dybala al PSG in uno scambio che potrebbe aiutare a sistemare i rispettivi bilanci. Ne parla anche il Corriere dello Sport in edicola oggi: "Non sono trascorsi nemmeno due anni, sembra passata un'eternità. Dybala è ancora una volta messo alla porta dalla Juve, mentre Icardi appare già ai titoli di coda della sua avventura parigina. E oggi uno scambio Icardi-Dybala andrebbe a risolvere diversi problemi, almeno in casa Juve".

I bianconeri puntano ad almeno 50 milioni di plusvalenza e, per riuscirci, ad oggi solamente uno scambio appare come soluzione plausibile Ci sono stati sondaggi dalla Premier, se n'è parlato con il Barcellona ma resta viva l'opzione PSG. E qui si intreccia la storia con Icardi, che ha saltato 25 partite in stagione e sembra destinato all'addio. "Anche dalla Francia trapelano solo conferme riguardo al fatto che Icardi abbia deciso di cambiare di nuovo aria, l'ipotesi Premier è quella economicamente più interessante, ma da italiano acquisito un ritorno in serie A è quello che lo attrae di più, tra i sondaggi della Roma e il forcing della Juve. Ecco che quindi uno scambio tra Dybala e Icardi può davvero trasformarsi nella soluzione migliore per tutti, per quanto sullo sfondo resti la quota che il Psg dovrebbe versare all’Inter in caso di cessione in Italia dell’ex capitano nerazzurro", ricorda poi il quotidiano che, infine, rivela anche i primi contatti tra le parti. "Dovendo compiere un passo alla volta, si registra la nuova offensiva della Juve, i contatti con il suo entourage non si sono mai interrotti e in questi giorni è possibile anche un incontro con Wanda Nara. Qualcosa si muove insomma. Tra un Dybala che frena e un Icardi che spinge, le loro storie continuano a restare intrecciate".