Sky – Inter-Dybala sarebbe addio a Lautaro? Tutto in ballo se offerta alla Lukaku

La società nerazzurra potrebbe valutare l'arrivo dell'argentino ma dovrebbe fare altre cessioni

Il possibile arrivo di Dybala a Milano fa pensare ad altre possibili cessioni dell'Inter . E si sta parlando in queste ore anche di un eventuale addio di Lautaro Martinez. Il giocatore argentino ha rinnovato, per sei mln all'anno, con i nerazzurri nel corso di questa stagione. E quel rinnovo è sempre stato considerato un investimento per il futuro interista.

A Skysport hanno spiegato: "Dipenderà molto dalle offerte che arriveranno, ma ha un contratto che lo lega al club per tanto tempo. Bisognerà capire anche la volontà del calciatore. Se poi arriva l'offerta stile Lukaku in estate tutto torna in ballo. Ma dipende da tante cose. Dybala aspetterebbe tanto tempo per sapere del suo futuro? In effetti è un giocatore libero che può valutare già da ore delle offerte. Il suo entourage infatti guarda all'orizzonte e farà il suo giro di contatti".