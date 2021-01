Di Marzio: “Caso Dzeko, un rebus. Due gli scenari. Ma le big non possono prenderlo ora”

A Roma è scoppiato il caso Dzeko dopo la mancata convocazione da parte di Fonseca nella partita di campionato contro lo Spezia. Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha spiegato nel dettaglio cosa sta accadendo alla Roma:

“Dzeko ha un piccolo problemino di salute. Ma in un’altra situazione l’allenatore avrebbe chiesto al suo attaccante di stringere i denti. La versione ufficiale va rispettata ma c’è una scelta da parte di Fonseca di non convocarlo. Una scelta comunicata ieri alla squadra dettata da uno screzio che è nato dopo la partita di Coppa Italia contro lo Spezia. Il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco, soprattutto dopo la seminale di Europa League. Il problema Dzeko resta forte e Fonseca lo ha fatto capire. Quindi gli scenari sono due. Se Fonseca lascia la panchina il giocatore bosniaco resta, il problema si risolve da solo con un nuovo tecnico. Se Fonseca dovesse confermarsi andrà trovata una soluzione diversa con l’attaccante. Magari cercando di ricomporre tra le parti ma è molto difficile in questo momento. Si potrebbero aprire degli scenari di mercato comunque complicati per la valutazione che fa il club del giocatore e l’ingaggio da 7.5. Le squadre interessate al giocatore in estate come la Juve, oggi non si scaldano. All’estero il West Ham e i Wolwes non attraggono il giocatore. E le altre big che ci penserebbero non possono fare operazioni perché non possono inserire altri ingaggi e non possono acquistare se non cedono. Non sarà facile trovare una soluzione”.