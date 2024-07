Edin Dzeko , dopo l'approdo di Mourinho al Fenerbahce, come era successo quando era arrivato il portoghese alla Roma, potrebbe lasciare il club turco. Potrebbe giocare nell' Hajduk Spalato anche se in Turchia, Fotomac, parla in questi termini dell'ex attaccante nerazzurro: «Mou prenderà la decisione finale su Dzeko e Krunic, il loro futuro è incerto al Fenerbahce. Se accetterà di essere una seconda linea, il rapporto con Dzeko continuerà», si legge sul sito turco.

Stando a quanto riporta lo stesso sito Mourinho avrebbe intenzione di far approdare nella sua squadra un altro ex nerazzurro, si tratta di Mateo Kovacic, che oggi gioca nel Manchester City. Del centrocampista croato Fotomac scrive: "Il club turco ha avviato le trattative con il club inglese per il prestito del calciatore croato. Mou approva e vorrebbe farlo giocare accanto a Fred. Il 30enne centrocampista, che la scorsa stagione ha vinto il campionato con la squadra inglese, ha segnato 3 gol e 1 assist in 46 partite giocate e ha un contratto in scadenza nel 2027".