GdS – Rinnovo Dzeko, dipende tutto dall’ingaggio: le condizioni dell’Inter

Edin Dzeko è in scadenza con l’Inter al 30 giugno 2023. Il club nerazzurro è al lavoro per prolungare il contratto del bosniaco, ma ancora non è stato trovato l’accordo totale tra le parti. Ecco gli ultimi aggiornamenti in arrivo dall’edizione online della Gazzetta dello Sport, in un focus dedicato appunto ai giocatori in scadenza.