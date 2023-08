Il giornale francese si accoda alle fonti italiane e parla di una trattativa conclusa tra i due club per il difensore

La seconda offerta è quella giusta. Dopo il no a 25 mln più 5 di bonus per Benjamin Pavard - scrive l'Equipe - il Bayern Monaco ha accettato la proposta dell'Inter di 30 mln di euro + 2 mln di bonus. Anche il giornale francese parla di accordo tra i due club, come vi abbiamo raccontato, con il giocatore che dovrebbe firmare un contratto di cinque anni.