Se Footmercato ieri ha parlato di un prestito con diritto di riscatto in favore del club francese, l'Equipe oggi aggiunge un dettaglio: "Satriano arriva in prestito oneroso (1 mln di euro) dall'Inter con diritto di riscatto automatico (5 mln di euro più 1 di bonus) in caso di salvezza del Lens".