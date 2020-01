CM – Eriksen, lo scambio con Vecino non decolla. Il danese ascolta l’Inter e lo fa con…

Eriksen e Vidal sono i due obiettivi di mercato dell’Inter per rinforzare un reparto che in questa stagione ha avuto qualche difficoltà a causa di alcuni infortuni. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, i nerazzurri stanno spingendo forte per il centrocampista danese, tanto che nelle prossime ore è atteso a Milano l’agente. “La strada principale porta all’acquisto a parametro zero: di questo si potrà parlare presto con l’agente di Eriksen, atteso a Milano nelle prossime ore così da poter incontrare l’Inter nei giorni successivi per capire i margini di fattibilità dell’operazione. Un passaggio importante della trattativa, un blitz significativo: Eriksen ascolta l’Inter e lo fa con entusiasmo, senza dimenticare gli altri top club che si sono attivati“.

LO SCAMBIO CON VECINO NON DECOLLA – A proposito di un possibile inserimento di Vecino nella trattativa, il sito scrive: “L’Inter però ha avviato anche un dialogo diretto con il Tottenham per valutare l’opportunità di anticipare l’affare Eriksen per l’immediato. Non sarà semplice: i nerazzurri hanno studiato un potenziale scambio con Matias Vecino che non decolla, risulta particolarmente difficile, non è la chiave giusta per definire tutto. Gli Spurs vogliono 20 milioni per cedere Eriksen subito e non perderlo a costo zero in estate, l’Inter ha memorizzato e tiene viva questa opportunità – ancor più difficile rispetto a quella di giugno a parametro zero, chiaramente – nel caso in cui sfumasse definitivamente l’obiettivo Vidal. Intanto, l’agente è in arrivo e l’Inter prepara il terreno. Perché spinge davvero per Eriksen“.

(Calciomercato.com)