Kessie, nuova idea per Conte. Inter e Milan trattano lo scambio con Politano, se salta Vidal…

La ricerca del centrocampista in casa Inter prosegue, con Vidal sempre in cima alla lista dei pensieri di Conte e di Marotta. Le difficoltà nella trattativa per il cileno del Barcellona, però, spingono l’Inter a tutelarsi e spunta una nuova idea per i nerazzurri: Kessié del Milan.

“Il pressing del Milan su Politano ha portato l’Inter a valutare un’ipotesi di scambio per colmare quelle lacune strutturali sottolineate più volte da Conte in questi mesi. Se da una parte Vidal e il suo agente Fernando Felicevich hanno più volte ribadito al Barça la volontà di cambiare aria. È altrettanto vero che dall’altra parte il club blaugrana non ha mai aperto realmente all’ipotesi di separazione anticipata. Anzi, negli ultimi giorni Messi e compagni hanno cominciato una campagna diplomatica per convincere re Arturo a restare in Catalogna. Sottolineando come il suo apporto sia fondamentale nella corsa alla Champions.

Ma la voglia di fuga di Vidal era lo specchio di un feeling mai sbocciato col tecnico Valverde, tornato in bilico ieri dopo la sconfitta con l’Atletico in Supercoppa spagnola. Un k.o. che potrebbe cambiare gli scenari in casa Barcellona, con una separazione a sorpresa da Valverde. Fosse così, sarebbe ancora più difficile per l’Inter definire l’arrivo di Vidal. Ecco perché resta sempre vivo il nome di Eriksen del Tottenham, con cui i contatti sono continui: un’operazione da giugno (a parametro zero) ma che in caso di condizioni favorevoli l’Inter potrebbe provare a definire subito”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“Tutte queste difficoltà per Vidal hanno spinto l’Inter a guardarsi intorno e a cercare valide alternative. Così quando il Milan ha bussato alla porta nerazzurra per Politano, la dirigenza nerazzurra è passata al contrattacco. No al prestito secco, o 25 milioni o uno scambio. Kessie ha la forza fisica che Conte cerca per il suo centrocampo e anche buoni tempi di inserimento e senso del gol. Ecco perché l’idea si è trasformata subito in opportunità, anche perché i due club potrebbero optare per un prestito con obbligo di riscatto, garantendosi buone plusvalenze da mettere a bilancio nel prossimo giugno.

Inter e Milan si incontreranno a metà della prossima settimana e la tempistica pure è sospetta: probabile che l’Inter prima di quell’appuntamento avrà ricevuto una risposta definitiva dal Barcellona per Vidal, per cui balla un’offerta da 12 milioni. In sostanza, prendere o lasciare. E se per Vidal sarà ancora no, allora l’Inter chiuderà per Kessie”, aggiunge il quotidiano.