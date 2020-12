Eriksen, il futuro si decide a gennaio? Intanto un club si sfila dalla corsa: “Non abbiamo…”

Manca poco al mercato invernale, ma le voci di possibili scambi, addii e acquisti si stanno già moltiplicando. Il Psg ha chiarito le sue priorità. La squadra francese era stata accostata anche a Christian Eriksen nell’ottica di un’operazione da chiudere a gennaio. Ma secondo quanto dichiarato dal presidente Nasser Al-Khelaïfi non ci sarebbe margine, nella finestra invernale di calciomercato, per perfezionare nuovi acquisti: “Rinforzi in vista nel prossimo mercato? È troppo presto per questo. Non abbiamo bisogno di acquisti, stiamo bene così”.

Al-Khelaïfi si è poi concentrato sulla priorità del club parigino: “Abbiamo iniziato a parlare di rinnovo con Neymar e Kylian Mbappé, le discussioni rimarranno riservate, ma sono molto fiducioso. Entrambi vogliono restare con noi.”

(RMC Sport)