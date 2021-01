Inter, Sky conferma: “Eriksen potrebbe tornare al Tottenham, ma per ora zero offerte”

L’addio all’Inter resta sempre l’ipotesi più probabile per il futuro di Christian Eriksen. Sul tavolo, come vi abbiamo riportato, ci sono diverse ipotesi, alcune delle quali davvero suggestive.

Fra queste, un ritorno al Tottenham, che avrebbe del clamoroso, dopo la cessione ai nerazzurri avvenuta solo un anno fa, a sei mesi dalla scadenza del contratto.

A riferirlo è Sky Sport che, parlando della situazione del centrocampista danese, specifica al contempo come al momento in Viale della Liberazione non sia arrivata alcuna offerta concreta. L’Inter attende gli sviluppi, in gioco il futuro di Eriksen. Con la suggestiva ipotesi Tottenham tutt’altro che esclusa.

(Fonte: Sky Sport)