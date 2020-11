TS – Eriksen, l’incastro a sorpresa dell’Inter: “Ceduto in Serie A per un nome più ‘urgente'”

Iniziano a farsi davvero insistenti le voci che vorrebbero Christian Eriksen vicino all’addio all’Inter già a gennaio. E, se in queste settimane si è parlato principalmente di piste estere come PSG e Bayern Monaco, Tuttosport ipotizza anche un futuro in Serie A. Eriksen, infatti (così come Nainggolan), potrebbe rientrare nell’ambito di un’operazione con il Napoli che vedrebbe eventualmente sbarcare in nerazzurro Milik che, secondo il quotidiano, in questo momento serve più urgentemente ai nerazzurri, dati i tanti infortuni in attacco:

“… Chissà che l’Inter non possa intavolare uno scambio. A Gattuso, per esempio, piace da tempo Vecino, anche se l’acquisto di Bakayoko potrebbe aver chiuso gli spazi. Ma al Napoli potrebbe interessare anche un trequartista per il 4-2-3-1, visto che in quel ruolo finora il tecnico ha puntato forte solo su Mertens: Eriksen, che l’Inter cercherà di piazzare, o lo stesso Nainggolan, potrebbero essere due opzioni“, si legge.

(Fonte: Tuttosport)