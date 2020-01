Futuro Eriksen, CdS: “L’Inter si sente a buon punto ma si è già cautelata per giugno: i dettagli”

“Un week end di (relativa) calma prima di portare una nuova offensiva per Christian Eriksen. L’Inter sente di essere a buon punto per il centrocampista del Tottenham, ma è consapevole che, prima di festeggiare, c’è da fare l’ultimo tratto di strada. E che potrebbero essere necessari ancora alcuni giorni. Ecco perché l’input adesso è andare avanti a fare spenti, stando attenti a non pronunciare davanti a telecamere e taccuini… il nome del danese per non irritare i dirigenti inglesi e Mourinho”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla trattativa che l’Inter ha in piedi per chiudere Eriksen.

AGENTE ALLEATO – L’agente del giocatore ha già l’accordo con i nerazzurri e “adesso sarà lui il principale alleato del club di viale della Liberazione nella trattativa con gli Spurs. Fermo restando che toccherà all’ad Marotta e al ds Ausilio portare avanti il discorso con Levy, tra oggi e domani Schoots sarà a Londra negli uffici degli Spurs e farà pesare la volontà del calciatore per cercare di agevolare la fumata bianca”, spiega il CorSport.

DISTANZA – Al momento la differenza tra domanda (20 mlioni) e offerta (15 milioni, compresi bonus) è importante ma c’è ancora fiducia nella concreta possibilità che l’accordo si trovi. “Il club della famiglia Zhang vuole Eriksen subito, come rinforzo a cinque stelle per il mercato di gennaio, ma si è cautelata in vista di giugno, quando Christian sarà/sarebbe libero a parametro zero. Ecco perché un accordo di massima è stato abbozzato pure per l’estate. L’Inter spera di accogliere Christian la prossima settimana a Milano e di farlo sedere in tribuna domenica contro il Cagliari. Prolungare la negoziazione fino agli ultimi giorni di mercato è ritenuto rischioso”, evidenzia il quotidiano romano.

ERIKSEN SALUTA IL TOTTENHAM? – Nella giornata di ieri, Eriksen ha disputato l’ultimo scampolo di partita contro il Watford: il match è finito 0-0 ma ha fatto notizia il post-gara. Il danese è stato il primo ad avvicinarsi al settore dedicato ai tifosi Spurs. “Un segnale di addio? Spera di non esserci per Tottenham-Norwich di mercoledì, ma arrivare alla fumata bianca così in breve non sarà facile. Levy sa le necessità dell’Inter, non ha fretta e non concede aperture, ma Marotta ha esperienza di certe trattative e, con il calciatore dalla sua parte, non trema”, chiosa il CorSport.