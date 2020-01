Eriksen-Tottenham ai saluti: Inter al lavoro sui bonus, da domani si entra nel vivo

Quella contro il Watford potrebbe essere stata l’ultima partita con la maglia del Tottenham di Christian Eriksen: il centrocampista danese, entrato solamente nei minuti finali, a fine gara è andato sotto il settore riservato ai tifosi degli Spurs, in quello che sembrava un vero e proprio saluto di addio. Il suo futuro sembra sempre più a tinte nerazzurre: come scrive La Gazzetta dello Sport, l’Inter è al lavoro per limare gli ultimi dettagli, e nella prossima settimana proverà a chiudere la trattativa.

“A fine match è andato sotto il settore riservato ai tifosi degli Spurs: è sembrato un saluto, quella di ieri potrebbe essere stata davvero la sua ultima partita col Tottenham. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio sono a Lecce. Da domani la trattativa tornerà nel vivo, anche se i contatti tra l’Inter e il club inglese sono costanti. Il finale sembra scritto, in favore di un approdo in nerazzurro: si lavora sui bonus da aggiungere all’offerta da 15 milioni presentata ufficialmente giovedì scorso, per avvicinarsi ai 20 richiesti ancora dagli Spurs. L’ottimismo in casa Inter è massimo, la prudenza pure“.