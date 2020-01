In attesa di conoscere il suo futuro nei prossimi giorni, Eriksen è da poco entrato in campo nella gara tra Watford e Tottenham. Gli Spurs faticano a sbloccare la gara e Mourinho al 73′ si gioca la carte Eriksen per cercare di portare a casa i tre punti. Il danese, grande obiettivo di mercato dell’Inter, è subentrato a Dele Alli.