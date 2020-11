Eriksen, emerge scenario a sorpresa: “No Inter a 2 offerte, ora possibile affare alla Cancelo”

Una cosa è certa: il rapporto tra Christian Eriksen e l’Inter non può continuare così, su queste basi. Il nome del centrocampista danese è infatti troppo importante per potersi accontentare dello spazio fin qui riservatogli da Antonio Conte, che evidentemente per la sua Inter ha altre idee, altre visioni. Come noto, tra agosto e settembre il club nerazzurro ha detto di no a due offerte arrivate da Borussia Dortmund ed Hertha Berlino, che avevano proposto un acquisto in prestito.

Steven Zhang, presidente interista, ha imposto un diktat chiaro: vietato vendere i pezzi migliori a titolo temporaneo (vedi l’affare saltato per Nainggolan al Cagliari). Chissà, però, che andando avanti così da Viale della Liberazione non possano fare un’eccezione per l’ex Tottenham. Anche perché le due panchine contro Real Madrid e Atalanta hanno fatto parecchio rumore. Ecco che, dunque, emerge uno scenario a sorpresa, sullo stile di quanto accaduto tra Kondogbia e Cancelo con il Valencia:

“… Per gennaio ma non si escludono sorprese, come quando l’Inter si liberò del problema Kondogbia inventando uno scambio di prestiti col Valencia ottenendo Joao Cancelo al punto da far emergere un ottimo affare. Nasceranno opportunità di questo tipo? Oggi è uno scenario, non c’è una trattativa concreta. Ma quel che è certo è che non si potrà andare avanti così tra l’Inter e Christian Eriksen“, si legge nell’articolo di Fabrizio Romano per calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)