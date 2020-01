Eriksen-Inter, martedì giornata chiave. TS: “Possibile che il Tottenham chieda all’agente…”

Christian Eriksen resta il nome caldo per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Ieri il danese è sceso in campo nel finale di partita del Tottenham sul campo del Watford (0-0 il finale) nonostante Mourinho, in conferenza, avesse assicurato della titolarità del giocatore. “Segno evidente del fatto che Eriksen abbia già i bagagli pronti per volare a Milano. Forse non sarebbe nemmeno entrato, se la gara del Tottenham non fosse stato un pianto. Non è poi sfuggito il fatto che Eriksen, al fischio finale, sia andato verso lo spicchio popolato dai tifosi Spurs per salutarli (ricevendo applausi, dopo i fischi nella gara di FA Cup con il Middlesbrough)”, spiega Tuttosport che anticipa come, a partire da domani, le energie nerazzurre saranno focalizzate per chiudere l’affare.

LA MOSSA DELL’AGENTE – Nella trattativa Inter-Tottenham per Eriksen ricopre un ruolo importante Martin Schoots, agente del danese: secondo Tuttosport, l’agente “martedì sarà ricevuto da Daniel Levy, presidente del Tottenham con l’obiettivo di ottenere il via libera all’operazione. Possibile che Levy chieda all’agente che Eriksen rinunci ad alcune pendenze che vanta sul club. Marotta, una volta risolto il rapporto tra giocatore e Tottenham, provvederà a fare la sua parte (i contatti tra società sono diretti) puntellando nuovamente l’offerta, anche perché risulta difficile che l’amministratore delegato si lasci scappare l’occasione di regalare ai tifosi nerazzurri già a gennaio il primo grande acquisto anche in ottica estiva”. Per questo è plausibile che Eriksen “possa fare passerella a San Siro in tempo per la gara con il Cagliari”, sebbene sia necessario che assimili gli schemi del mister prima di scendere in campo.