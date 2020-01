Inter, Eriksen non esclude Vidal. CorSport: “Anche il cileno può arrivare nel caso in cui…”

Se il mirino dell’Inter sembra puntato principalmente su Eriksen, le parole del neo-tecnico del Barcellona Setien aprono ad un nuovo scenario per Vidal. Parole forti che non danno rassicurazioni al giocatore in merito ad un utilizzo maggiore in campo rispetto a quando in panchina c’era Valverde. Come riporta il Corriere dello Sport, “la sensazione è che, se in questa settimana farà ancora panchina, Arturo potrebbe tornare a premere forte per andarsene negli ultimi giorni. Anche perché Conte non ha smesso di pensare a lui. Possibile che arrivino sia Eriksen sia Vidal? Se facesse le valigie Vecino…”.