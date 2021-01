Addio Eriksen, l’Inter fissa le condizioni. Andrà al PSG? “Da Parigi si sussurra che…”

“C’è ancora Christian Eriksen, nell’agenda del Psg. C’è in quella di Mauricio Pochettino, che ieri nel giorno della presentazione ufficiale non ha smentito l’interessamento per il danese dell’Inter.”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al futuro del danese. “Marotta e Ausilio aspettano l’affondo, con una stella polare da rispettare: se cessione sarà, non sarà con l’incentivo nerazzurro sul pagamento dell’ingaggio”, aggiunge infatti la Rosea. L’idea di Zhang è di risparmiare i 4,5 mln d’ingaggio dell’ex Tottenham da febbraio in poi.

Al momento, però, la situazione è in fase di stallo: Pochettino, in conferenza stampa, non ha smentito l’interesse per Eriksen e per questo è lecito non chiudere l’opzione PSG. “Tra l’altro, da Parigi si sussurra come Paredes invece possa risultare tra i cedibili del nuovo corso Pochettino. Ecco perché la pista dello scambio va lasciata comunque aperta”. Oltre alla pista francese, per Eriksen si sono informati anche Ajax e Wolverhampton oltre al West Ham.